Bretella di Silla: Merola e Monesi, proposta condivisa e in linea con indirizzi del PUMS

(FERPRESS) – Bologna, 4 NOV – “La proposta di bretella stradale che collega Silla con la stazione ferroviaria e la zona industriale di Prati, avanzata dai Sindaci della nostra montagna, dalla Consigliera metropolitana Evangelisti e da imprenditori e cittadini della Valle del Reno, non solo è condivisa dal sottoscritto ma è pienamente coerente con gli indirizzi del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it