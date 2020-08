Bressanone diverrà un Centro di mobilità intermodale. Pubblicato bando di gara per la nuova infrastruttura

(FERPRESS) – Bolzano, 24 AGO – La Stazione dei treni di Bressanone diverrà un Centro di mobilità intermodale. A tal fine la struttura attuale sarà migliorata sensibilmente anche dal punto di vista degli allestimenti. L’obiettivo farla divenire una sorta di biglietto da visita per la città e la val d’Isarco.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it