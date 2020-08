Brescia: terminati i lavori nella tratta Sant’Eufemia – Buffalora / Sanpolino della metro. Da oggi servizio regolare

(FERPRESS) – Brescia, 24 AGO – Terminano con una settimana di anticipo i lavori di manutenzione straordinaria programmata che dal 1° luglio hanno interessato la tratta in viadotto della metropolitana tra Sant’Eufemia – Buffalora e Sanpolino: a partire da lunedì 24 agosto il servizio di metropolitana tornerà regolare su tutta la tratta.

