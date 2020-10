Brescia: terminata la posa di 114 nuove rastrelliere portabiciclette

(FERPRESS) – Brescia, 23 OTT – E’ terminata in questi giorni la posa di 114 nuove rastrelliere portabiciclette, finanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del Programma sperimentale nazionale per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, a cui il Comune di Brescia ha aderito con il progetto Miles – Mobilità integrata come leva educativa alla sostenibilità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/10/2020 h 14:15 - Riproduzione riservata