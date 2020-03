Brescia: riapertura termini per presentare candidatura per nomina Amministratore Unico o membri del CdA di Brescia Infrastrutture

(FERPRESS) – Brescia, 27 MAR – Il termine per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina dell’Amministratore Unico o di un membro/membri nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati Spa e il termine per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina dell’Amministratore Unico o di tre membri in seno al Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture Srl sono riaperti fino alle 12 del 3 aprile 2020.

Le candidature già pervenute saranno considerate valide. Rimangono inalterate tutte le indicazioni contenute nei due bandi, ad eccezione della modalità di trasmissione delle candidature che potrà avvenire unicamente via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.brescia.it.

Pubblicato da COM il: 27/3/2020 h 11:47