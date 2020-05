Brescia: potenziato servizio metro da lunedì 18 maggio. Sospensione di ZTL e parcometri prorogata fino al 24

(FERPRESS) – Brescia, 15 MAG – In considerazione del graduale incremento di mobilità e delle riaperture delle attività cittadine e al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza a tutti i viaggiatori, il Gruppo Brescia Mobilità, in accordo con l’Amministrazione comunale, dopo aver già provveduto a incrementare la frequenza della rete bus di area urbana, ha programmato il potenziamento del servizio di metropolitana a partire da lunedì 18 maggio.

