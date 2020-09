Brescia Mobilità:pPrimo giorno di scuola senza intoppi dal punto di vista della mobilità urbana.

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – Primo giorno di scuola senza intoppi dal punto di vista della mobilità urbana a Brescia. Metro e bus hanno ripreso a circolare a pieno regime con le consuete oltre 1.800 corse giornaliere per quanto riguarda i bus e circa 400 corse per quanto riguarda la metro. Non sono stati necessari potenziamenti, anche se tutto era pronto – e altrettanto lo sarà nei prossimi giorni – per immettere bus o treni aggiuntivi laddove ve ne fosse bisogno. Oggi i numeri sono stati infatti, come previsto, del tutto modesti: complice l’incertezza generale sui calendari scolastici e lo scaglionamento, ma sicuramente anche le preoccupazioni di molte famiglie dopo mesi di chiusura delle scuole, gli studenti trasportati oggi sono stati circa il 50% di quelli che si era soliti avere a bordo in un “normale” primo giorno di scuola.

Pubblicato da COM il: 14/9/2020 h 17:18 - Riproduzione riservata