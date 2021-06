Brescia Mobilità: il sindaco del Bono nomina cinque componenti del CdA di Brescia Mobilità Spa

(FERPRESS) – Brescia, 24 GIU – Il Sindaco Emilio del Bono ha nominato cinque persone nel consiglio di amministrazione di Brescia Mobilità Spa: Antonella Loda, Alessia Palmirani, Carlo Scarpa (già presidente), Maurizio Sorrentino e Riccardo Zucca.

Si tratta di professionisti che potranno dare un valido contributo alla realtà nella quale andranno ad operare.

