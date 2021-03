Brescia: completati lavori stazione metro San Faustino e riqualificazione area contermine

(FERPRESS) – Brescia, 15 MAR – Le opere di completamento della stazione Metro San Faustino e di riqualificazione dell’area contermine, approvate con delibera di Giunta n. 404 del 26 agosto 2020, sono state ufficialmente concluse entro i termini contrattuali.

