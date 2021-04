Brescia: Bragaglio, bene “forchetta” tra 60 e 100% “in presenza” degli studenti

(FERPRESS) – Brescia, 21 APR – “Saggia la scelta per quanto riguarda la conferma del 50% come indice di capienza dei mezzi pubblici, a fronte di una “forchetta” tra 60 e 100% “in presenza” degli studenti degli Istituti Superiori. Meno saggia invece la precedente indicazione di un 100% “in presenza” che si è rivelata impraticabile, se non al rischio di un riempimento inaccettabile, di un inevitabile e presumibile sovraffollamento di mezzi pubblici, non essendo ulteriormente espandibile, in modo significativo, la platea di nuovi mezzi mobilitabili a supporto dei 700 mezzi attivati e già integrati da ulteriori 100 “mezzi aggiuntivi”. Non a caso anche Regioni, Rappresentanti della Scuola e Sindacati hanno opposto obiezioni di fondo del tutto condivisibili”.

Pubblicato da COM il: 21/4/2021 h 15:00