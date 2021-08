Brescia: al via i lavori per la riqualificazione del percorso ciclopedonale tra il Civile e Piazzale Corvi

(FERPRESS) – Brescia, 24 AGO – Partiranno questa settimana i lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza del percorso ciclopedonale in via Pietro Dal Monte.

Si tratta di un intervento integrativo al Progetto Mobilità Sicura, con cui il Comune di Brescia ha partecipato e vinto il bando regionale 2019 per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale.