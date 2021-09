Brescia: al via 4 nuove postazioni di Bicimia. In 13 anni risparmiati 3.068.742 Kg di CO2

(FERPRESS) – Brescia, 20 SET – Continuano gli investimenti del Comune di Brescia e del Gruppo Brescia Mobilità per rendere la città sempre più ecosostenibile: dopo l’introduzione di 150 nuove biciclette nel 2020, il servizio di bike sharing Bicimia cresce ulteriormente con 4 nuove postazioni.

Due delle quattro nuove postazioni sono collocate in punti della città finora sprovvisti del servizio: in via Garzetta, vicino al nuovo Campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e in via don Pinzoni, nelle immediate vicinanze dell’ingresso nord di Poliambulanza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 20/9/2021 h 14:36 - Riproduzione riservata