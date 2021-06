Bracchi.Alstom Vado Ligure consegna in Italia la decima locomotiva TRAXX DC3 a RAILPOOL GmbH Branch Italia

(FERPRESS) – Roma, 31 MAG – Alstom ha consegnato la decima locomotiva TRAXX DC3 Italia a RAILPOOL, una delle principali società di leasing di veicoli ferroviari in Europa che opera in 16 Paesi europei con più di 400 locomotive. Questa consegna porta ad 82 il numero di locomotive TRAXX DC3 circolanti sulla rete italiana dal 2019. Tutte le locomotive sono state realizzate presso lo stabilimento Alstom di Vado Ligure.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it