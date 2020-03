Bosnia Erzegovina: la BEI e l’Unione europea (UE) migliorano la rete autostradale e i collegamenti di trasporto paneuropei

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – La Banca europea per gli investimenti (BEI) e l’Unione europea sosterranno la Bosnia-Erzegovina (BiH) con un pacchetto di sostegno di 204 milioni di euro per sviluppare una moderna rete autostradale lungo la sezione bosniaca del corridoio paneuropeo Vc, un collegamento stradale chiave tra l’Ungheria , Croazia orientale e il porto di Ploče sul mare Adriatico.

