Bosnia ed Erzegovina: l’UE stanzia 5 mln aggiuntivi per la sottosezione Počitelj-Zvirovići del corridoio Vc

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Ministero delle finanze della Bosnia-Erzegovina hanno firmato oggi un accordo per una sovvenzione dell’UE di 5 milioni di euro per la supervisione dei lavori di costruzione della sottosezione Počitelj-Zvirovići del corridoio Vc. Una volta completato nel 2022, fornirà circa 21 km di autostrada continua tra Počitelj e Bijača sul confine meridionale della Bosnia-Erzegovina con l’Unione Europea in Croazia. Il Corridor Vc è la rete di trasporto con la massima priorità in Bosnia-Erzegovina e contribuirà a uno sviluppo economico più sostenuto, al commercio regionale e a migliori condizioni di vita per oltre il 50% della popolazione del paese che vive nell’area intorno al percorso.

Pubblicato da AB il: 18/11/2021 h 16:03 - Riproduzione riservata