Bonus mobilità: Ministero Ambiente, il 5 settembre in Gazzetta il decreto attuativo. Costa, nessuno rimarrà indietro

(FERPRESS) – Roma, 4 SET – Il decreto attuativo per il bonus mobilità, registrato domenica scorsa alla Corte dei Conti, sarà pubblicato sabato 5 settembre in Gazzetta ufficiale. Dai 120 milioni di euro previsti inizialmente si è passati a 210 milioni di euro grazie ai quali sarà possibile acquistare biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come monopattini, hoverboard e segway e utilizzare servizi di mobilità condivida a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture”.

Pubblicato da COM il: 4/9/2020 h 11:38