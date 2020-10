Bombardier: presentato il design di nuova generazione delle metro MOVIA per due delle linee MRT di Singapore

(FERPRESS) – Roma, 9 OTT – Bombardier Transportation ha presentato il design di nuova generazione delle sue metropolitane BOMBARDIER MOVIA per due delle linee MRT (Mass Rapid Transit) più lunghe di Singapore.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it