Bombardier: piano di investimenti per ammodernare e aumentare la capacità produttiva dello stabilimento di Bruges

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – Bombardier Transportation ha annunciato oggi il lancio di un importante piano di investimenti e assunzioni volto ad aumentare la capacità produttiva del suo stabilimento di Bruges, in Belgio. La modernizzazione del sito di Bombardier a Bruges e il suo aumento della capacità produttiva saranno finanziati da un investimento di oltre sei milioni di euro. Di conseguenza, l’azienda assumerà almeno 180 dipendenti in più per supportare l’aumento della produzione del sito.

“Questo piano è per noi tanto una necessità industriale quanto una convinzione sul futuro”, ha dichiarato Laurent Bouyer, Presidente di Bombardier Transportation, Francia e Benelux. Ha continuato: “Nonostante il contesto della crisi del coronavirus, Bombardier si impegna ad andare avanti con un piano ambizioso per la trasformazione e la sostenibilità del sito di Bruges. Ciò dimostra la vitalità del nostro sito industriale e un’opportunità senza precedenti per modernizzare i nostri impianti di produzione, grazie a processi digitali, cyber-strumenti e soluzioni eco-compatibili “.

“Il nostro portafoglio ordini è pieno”, ha affermato Michel Huyghe, nominato direttore del sito e responsabile delle operazioni per il sito di Bruges il 1 ° gennaio 2021. “Alla fine di dicembre, abbiamo ricevuto un nuovo ordine per 204 autobus M7 per la SNCB, che rappresenta circa 18 mesi di lavoro per il nostro stabilimento di Bruges. Pertanto, è importante per noi investire in modo massiccio nelle nostre capacità di produzione e sviluppare le nostre attività, a beneficio dell’intera industria ferroviaria e della regione “, ha concluso.

Da un punto di vista industriale, questo piano di investimenti consentirà a Bombardier di aumentare le proprie capacità produttive entro l’estate 2021:

Creando una nuova linea di produzione per autobus a 1 livello e per vetture SNCB M7

Acquistando strumenti nuovi, più moderni ed efficienti

Creando nuove stazioni di lavoro come una stazione di presentazione della pittura e una stazione di lavoro specifica per l’accettazione del cliente

Il piano modernizzerà anche le officine di manutenzione, in particolare quelle per le locomotive TRAXX, per le quali il sito di Bruges è un centro di eccellenza europeo all’interno di Bombardier.

Per quanto riguarda le competenze e le conoscenze, questo piano prevede l’assunzione di almeno 180 dipendenti aggiuntivi per soddisfare le maggiori esigenze produttive in termini di volume e competenze. Ad oggi è stato offerto a 100 dipendenti un contratto a tempo indeterminato, mentre altri 80 sono assunti con contratto a tempo determinato biennale, con possibilità di trasformazione in contratto a lungo termine. Con la sua base di dipendenti altamente specializzati, il sito di Bruges di Bombardier è ben posizionato con il know-how e l’esperienza necessari per far fronte alla crescente domanda dei clienti.

Questo piano di modernizzazione supporterà anche i fornitori di Bombardier. Investimenti diretti nei fornitori consentiranno loro di dotarsi degli strumenti necessari per questo aumento della produzione. Bombardier genera un reddito di circa 70 milioni di euro ogni anno per i suoi fornitori belgi, l’80% dei quali si trova nelle Fiandre.

Il sito industriale di Bombardier a Bruges è l’unico sito in Belgio che ha ancora la capacità e le attrezzature per costruire e testare i treni dalla A alla Z. Il sito di Bruges copre 173.000 m², offrendo possibilità di ulteriore espansione e sviluppo. Bombardier è uno dei datori di lavoro più importanti della città di Bruges e si stima che circa 1.000 posti di lavoro indiretti siano generati dalle attività industriali di Bombardier in Belgio.

