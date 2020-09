Bombardier: New Jersey Transit Corporation ha esercitato un’opzione per 8 locomotive a doppia potenza ALP-45

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – Bombardier Transportation ha annunciato oggi che la New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT) ha esercitato un’opzione per otto locomotive a doppia potenza BOMBARDIER ALP-45 aggiuntive. Questo è il quarto ordine di NJ TRANSIT per questo tipo di locomotiva e si basa su un contratto firmato nel 2008. NJ TRANSIT ora possiede 60 di queste locomotive.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 2/9/2020 h 12:32 - Riproduzione riservata