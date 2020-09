Bombardier: la sua joint venture cinese ha firmato un contratto con CRRC Changchun Railway per 390 vagoni della metro

(FERPRESS) – Roma, 8 SET – Bombardier Transportation ha annunciato oggi che la sua joint venture cinese, Changchun Bombardier Railway Vehicles Company Ltd. (CBRC), ha firmato un contratto con CRRC Changchun Railway Vehicle Co., Ltd. (CRRC Changchun) per la produzione di 390 vagoni della metropolitana per la linea 2 della metropolitana di Harbin Fase 1 e la linea 3 Fase 2. Il contratto ha un valore di circa 181 milioni di dollari USA, 153 milioni di euro. Bombardier Transportation possiede il 50% delle azioni di CBRC.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 8/9/2020 h 10:45 - Riproduzione riservata