Bombardier: governo del Victoria in Australia ha esercitato un’opzione per altri 18 treni VLocity

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – Bombardier Transportation ha annunciato che il governo del Victoria in Australia ha esercitato un’opzione per altri 18 treni BOMBARDIER VLocity. Questa chiamata fa parte dell’accordo di produzione e fornitura di materiale rotabile firmato con il governo del Victoria nel 2018 per consegnare 54 nuove carrozze VLocity all’operatore di trasporto pubblico V / Line per il funzionamento attraverso la rete ferroviaria regionale a Victoria, in Australia. Bombardier aveva annunciato in precedenza questo ordine come cliente non divulgato nel luglio 2020.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/9/2020 h 13:48 - Riproduzione riservata