Bombardier fornirà i gradi ETCS Baseline 3 per 73 locomotive TRAXX per Railpool

(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – Bombardier Transportation e il suo cliente Railpool, una delle principali società di leasing di veicoli ferroviari in Europa, hanno annunciato la firma di un contratto per un aggiornamento Baseline 3 del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) per 73 delle locomotive BOMBARDIER TRAXX MS2 di Railpool. Questo nuovo standard ETCS offre i seguenti vantaggi:

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 18/12/2020 h 12:32 - Riproduzione riservata