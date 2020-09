Bombardier costituisce una nuova entità giuridica bulgara e apre l’ufficio di gestione dei progetti a Sofia

(FERPRESS) – Roma, 25 SET – Bombardier Transportation ha stabilito una nuova entità legale in Bulgaria e un ufficio di gestione dei progetti nella capitale Sofia che consentirà a Bombardier di rafforzare il proprio sostegno ai progetti ferroviari esistenti e futuri nel paese e di continuare a lavorare a stretto contatto con le ferrovie bulgare, nonché con partner e fornitori locali.

