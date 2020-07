Bombardier: contratto con il North County Transit District per undici nuovi vagoni ferroviari pendolari

(FERPRESS) – Roma, 17 LUG – A Bombardier Transportation è stato assegnato un contratto con il North County Transit District (NCTD) per undici nuovi vagoni ferroviari pendolari per il servizio COASTER. L’accordo è stato firmato il 7 luglio 2020, in seguito all’autorizzazione del Consiglio di amministrazione di NCTD nella riunione di aprile 2020 e al finanziamento da parte della California Transportation Commission nella riunione di giugno 2020.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 17/7/2020 h 13:04 - Riproduzione riservata