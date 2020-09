Bombardier: nuovo contratto con l’operatore ferroviario di Singapore per 10 anni di supporto per i vagoni metro MOVIA

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – Bombardier Transportation ha annunciato oggi di aver firmato un nuovo contratto con l’operatore ferroviario di Singapore, SMRT Train Ltd (SMRT), supportato dalla Land Transport Authority (LTA), per fornire 10 anni di supporto a lungo termine per 636 vagoni della metropolitana BOMBARDIER MOVIA attualmente in consegna per le linee Nord-Sud ed Est-Ovest (NSEWL). Questo ordine viene fornito con un’opzione per estendere l’accordo per altri 20 anni. Il nuovo contratto di servizi integrati per la flotta include supporto tecnico e fornitura di ricambi presso la NSEWL.

Pubblicato da GR il: 29/9/2020 h 11:07 - Riproduzione riservata