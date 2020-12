Bombardier: contratto con Deutsche Bahn per ammodernare flotta della S-Bahn di Stoccarda

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – Bombardier Transportation si è aggiudicata un contratto dalla Deutsche Bahn (DB) per ammodernare l’attuale flotta della S-Bahn di Stoccarda composta da treni delle serie 423 e 430. La modernizzazione aumenterà notevolmente il comfort dei passeggeri. Il valore del contratto è di circa 103 milioni di euro (125 milioni di dollari USA). Il contratto include la fornitura di servizi di ingegneria per ridisegnare le flotte della S-Bahn Stuttgart serie 423 e 430, insieme all’ammodernamento e alla consegna di tre prototipi di veicoli convertiti per serie e la consegna del materiale per l’ammodernamento dei veicoli rimanenti, da effettuare in-house dalla S-Bahn di Stoccarda. Lo sviluppo avverrà presso i siti Bombardier di Mannheim e Hennigsdorf, mentre la necessaria modernizzazione dei prototipi sarà effettuata a Hennigsdorf.

“Con gli elementi interni della nostra riprogettazione, soddisfiamo i più recenti requisiti per la mobilità urbana. Per i passeggeri nella regione di Stoccarda, questo significa un migliore servizio passeggeri e più spazio per sedie a rotelle, passeggini e biciclette attraverso ulteriori aree polifunzionali “, ha affermato il Dr. Dirk Rothenstein, CEO della S-Bahn di Stoccarda.

“Siamo orgogliosi che il nostro cliente di lunga data e partner della S-Bahn di Stoccarda si affidi a noi come produttore di veicoli per modernizzare la flotta esistente nell’area di Stoccarda. La flotta attualmente è composta da 157 treni, molti dei quali sono in servizio affidabile nell’area di Stoccarda da più di due decenni e saranno estesi a 215 treni. Coprono più di 23 milioni di chilometri ogni anno e portano ogni giorno più di quattrocentomila passeggeri in sicurezza a destinazione. Non vediamo l’ora di renderli più adatti e più comodi per i decenni a venire “, ha aggiunto François Muller, responsabile dei servizi di Bombardier Transportation in Germania.

Il nuovo design degli interni è caratterizzato da una ripartizione ottimizzata delle varie aree del veicolo. Inoltre, i treni saranno dotati di Wi-Fi, un moderno sistema di informazione e infotainment ai passeggeri abbinato a prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili nelle varie aree veicolari. Inoltre, le aree polifunzionali esistenti all’estremità della vettura saranno integrate da due ulteriori scomparti multiuso al centro. Questi sono ottimizzati per le biciclette e dotati interamente di sedili ribaltabili e comodi elementi su cui appoggiarsi. In futuro, i passeggeri con biciclette potranno accedere ai parcheggi da due porte d’ingresso. Un accesso più facile agli scomparti multiuso nella parte anteriore e posteriore del veicolo è reso possibile dalla disposizione dei posti a sedere modificata per gli utenti su sedia a rotelle e i passeggini. Verrà inoltre introdotto un sistema di conteggio automatico dei passeggeri in modo che, tra le altre cose, sia possibile in futuro una previsione mirata dell’utilizzo dei treni. Dopo la modernizzazione, i treni saranno equipaggiati in modo simile agli ultimi veicoli ordinati nel 2018 e i cui prototipi sono attualmente in produzione a Hennigsdorf

