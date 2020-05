Bombardier: contratti negli Stati Uniti per 28 vagoni pendolari BiLevel per circa 99 milioni di euro

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – Bombardier Transportation ha firmato contratti per 28 vagoni pendolari BOMBARDIER BiLevel con due autorità di trasporto della costa occidentale degli Stati Uniti in un appalto guidato dalla Central Puget Sound Regional Transit Authority (Sound Transit) a Seattle, Washington. Il valore totale combinato dei contratti è di circa $ 108 milioni USA (99 milioni di euro).

