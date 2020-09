Bombardier: consegnato il primo di 40 tram FLEXITY all’autorità di trasporto di Göteborg

(FERPRESS) – Roma, 24 SET – Bombardier Transportation ha consegnato il primo tram BOMBARDIER FLEXITY all’autorità di trasporto di Göteborg, Göteborgs Spårvägar in Svezia. Il veicolo è il primo della nuova flotta di 40 tram che sostituirà una parte dell’attuale flotta sul sistema di trasporto su rotaia leggero di 160 chilometri della città, che è il più grande della Svezia.

