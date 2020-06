Bombardier: consegnati a Stoccolma i primi convogli MOVIA C30 per la metropolitana

(FERPRESS) – Roma, 26 GIU – Bombardier Transportation ha consegnato i suoi primi convogli della metropolitana BOMBARDIER MOVIA C30 all’operatore svedese, Stockholm Public Transport (SL). I nuovi treni sono destinati alla linea rossa della metro di Stoccolma, dove miglioreranno l’esperienza dei passeggeri e ridurranno il consumo di energia.

