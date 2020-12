Bombardier completa il primo nuovo telaio per veicoli ferroviari leggeri per Dresdner Verkehrsbetriebe

(FERPRESS) – Roma, 10 DIC – Alla presenza del Primo Ministro della Sassonia Michael Kretschmer e della Business Unit German Cities at Bombardier, Dirk Wunderlich, i membri del consiglio di amministrazione di Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) Andreas Hemmersbach e Lars Seiffert, hanno preso possesso della carrozzeria della prima nuova ferrovia leggera veicolo (LRV) per Dresda, Germania. Bombardier Transportation ha iniziato a costruire il primo veicolo nel sito di Görlitz nell’agosto di quest’anno.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it