Bombardier: altra commessa di 27 treni OMNEO Premium per SNCF per la regione francese della Normandia

(FERPRESS) – Berlino, 23 GIU – Bombardier Transportation, il fornitore di soluzioni per la mobilità globale, ha ricevuto un ulteriore ordine di 11 treni dalla compagnia ferroviaria nazionale francese SNCF per conto della Normandia, che sta finanziando il 100% dell’acquisto. Treni BOMBARDIER OMNEO Premium, 110 carri, a due piani, più unità elettriche (EMU). Questo ordine ammonta a 162 milioni di euro (182 milioni di dollari USA) e rientra nel contratto quadro firmato con la SNCF nel 2010 per fornire fino a 860 treni per le regioni francesi.

Per Bombardier, questo ordine va ad aggiungersi a quello del 16 maggio, sempre da SNCF per la Normandia: 16 treni (160 carri) per 245 milioni di euro (275 milioni di dollari USA). I valori indicati includono aumenti di prezzo basati sulla valutazione della migliore delle ipotesi. In totale, Bombardier fornirà 27 treni OMNEO Premium

La regione Normandia ha in programma di implementare questi treni spaziosi e confortevoli sulle linee molto frequentate che collegano Parigi a Vernon-Rouen e Parigi a Evreux-Serquigny. I primi treni di questo ordine saranno consegnati alla fine del 2023. Una volta consegnati, la regione disporrà di una flotta di 67 treni OMNEO Premium, che saranno mantenuti principalmente nel nuovo centro tecnologico SNCF di Sotteville-lès-Rouen, nonché in Caen e Le Havre. La strategia della regione, basata su una flotta della stessa famiglia di treni, consentirà un aumento della flessibilità operativa e ottimizzerà i costi di manutenzione.

“I passeggeri scopriranno un nuovo stile di viaggio in treno con il Bombardier OMNEO Premium. I nostri ingegneri si sono concentrati sulla possibilità di offrire ampio spazio, più posti a sedere e accessori interni molto confortevoli. Progettato e prodotto nel nostro sito di Crespin nella regione dell’Hauts-de-France, questi treni sono certificati “Origine France Garantee” “, ha dichiarato Laurent Bouyer, presidente di Bombardier Transportation France.

Nel gennaio 2020, Bombardier ha iniziato a consegnare i primi convogli OMNEO dall’ordine iniziale per 40 treni firmati a novembre 2016 e questi treni sono già entrati in esercizio commerciale. La regione della Normandia è la prima a ordinare i treni OMNEO e Bombardier ha sviluppato un design interno ed esterno unico per abbinare l’identità visiva della regione. OMNEO Premium è stato progettato per offrire ai passeggeri della lunga distanza in Francia, un’esperienza di viaggio con elevati standard di comfort. Sia in prima che in seconda classe ogni passeggero potrà godere di due braccioli individuali, sedili reclinabili, una luce di lettura, USB e prese di corrente, nonché un grande tavolo.

A disposizione anche grandi schermi a LED sparsi sul treno e schermi piatti TFT nelle aree con posti a sedere. Un sistema dinamico di prenotazione dei posti fornisce preziose informazioni ai passeggeri e la planimetria del treno è stata leggermente adattata per raggiungere 550 posti per ogni treno da 135 m oltre a offrire spazio per dodici biciclette.

