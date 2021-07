Bolzano: via libera al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

(FERPRESS) – Bolzano, 21 LUG – Oggi pomeriggio la Giunta Comunale ha adottato il nuovo PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) presentato dall’Assessore competente Stefano Fattor.

Perché cambiare così radicalmente un piano dopo soli 2 anni? Perché in un mondo che corre alla velocità della luce anche a Bolzano le condizioni al contorno sono mutate rapidamente. Diversi i fattori principali;

1) Il referendum sul tram che ha dato un esito inequivocabile e di cui un’Amministrazione responsabile non può che prendere atto sostituendo il tram con linee di Metrobus elettrico.

2) La necessità di considerare come in un orizzonte di 10 anni (ovvero la durata di un PUMS) l’areale ferroviario inizierà certamente il suo processo di trasformazione trovandosi perlomeno nella fase di cantiere e movimentando quindi da subito 3-400 camion al giorno.

