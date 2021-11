Bolzano: tariffa tassa automobilistica provinciale più basse per gli Euro 6. Ok della Giunta

(FERPRESS) – Bolzano, 16 NOV – Da gennaio 2022 i proprietari di autovetture della classe ambientale euro 6 pagheranno una tassa automobilistica di entità inferiore. La Giunta provinciale oggi (16 novembre) su proposta del presidente e assessore alle finanze Arno Kompatscher ha stabilito agevolazioni tariffarie per I proprietari di veicoli poco inquinanti. “Chi si muove in modo sostenibile deve essere premiato” dice il presidente della Provincia Arno Kompatscher e aggiunge “I nostri obiettivi di sostenibilità li perseguiamo anche con tanti piccoli passi che intendono sostenere un cambio di mentalità”.

