Bolzano: si lavora per un piano della mobilità sostenibile per raggiungere l’Ospedale

(FERPRESS) – Bolzano, 28 APR – L’Ospedale di Bolzano è la principale struttura dell‘Azienda sanitaria dell‘Alto Adige e costituisce un importante snodo della mobilità del capoluogo e dei suoi dintorni. L’Azienda Sanitaria sta per definire un Masterplan il quale ha come oggetto il futuro sviluppo strutturale e funzionale dell’Ospedale di Bolzano. Abbinato a questo dovrà esserci anche un piano della mobilità che tenga conto delle esigenze di trasporto di persone e merci al di fuori delle infrastrutture ospedaliere. Lo ha convenuto ieri (27 aprile la Giunta provinciale ieri (27 aprile) su proposta degli assessori Daniel Alfreider (mobilità) e Thomas Widmann (salute), dopo aver trattato il tema nel corso della seduta.

