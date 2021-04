Bolzano: sequestrati i treni della Ferrovia del Renon, custodia affidata a STA

(FERPRESS) – Bolzano, 16 APR – Il Tribunale di Bolzano ha accolto la domanda di sequestro giudiziario dei treni in servizio lungo la ferrovia del Renon e ne ha affidato la custodia a STA – Strutture Trasporto Alto Adige, la società pubblica già proprietaria delle infrastrutture e dei trenini storici. Viene così “bloccato” il disegno di SAD di vendere e trasferire all’estero i mezzi che, come si ricorda, sono stati interamente finanziati con denaro pubblico, manutenzioni comprese. L’udienza è stata aggiornata al 29 aprile nel merito per valutare se il trasferimento dei beni, alla scadenza definitiva della concessione, ossia il 18 maggio, dovrà essere accompagnato da un indennizzo.

Pubblicato da COM il: 16/4/2021 h 17:19 - Riproduzione riservata