Bolzano: secondo Tribunale inammissibile domanda di SAD di dichiarazione di proprietà dei bus. Alfreider, investimento pubblico deve rimanere tale

(FERPRESS) – Bolzano, 8 GEN – Il Tribunale civile di Bolzano ha respinto, con la sentenza n. 9 del 5 gennaio 2021, tutte le domande di Sad per vedersi riconosciuta la piena proprietà di 190 autobus pagati al 100 per cento con il finanziamento pubblico ossia con i soldi dei cittadini. Una pretesa curiosa, secondo il consulente della Provincia e del Ministero dei trasporti Pierluigi Mantini in effetti, mossa dal timore di dover un domani restituire gli autobus ad una società concessionaria subentrante vincitrice della gara pubblica.

Pubblicato da COM il: 8/1/2021 h 10:47