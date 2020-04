Bolzano: riavviata l’attività nel cantiere di Bressanone. Alfreider, priorità alla sicurezza sul lavoro

(FERPRESS) – Bolzano, 21 APR – Nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza vigenti a livello provinciale e statale, questa settimana sono ripresi i lavori al nuovo svincolo centrale della circonvallazione di Bressanone. “La ripresa dei lavori” spiega l’assessore alla Mobilità Daniel Alfreider, “avviene gradualmente in tutta la provincia, mettendo al primo posto sicurezza e salute dei lavoratori e di tutte le persone coinvolte”.

Insieme ai diversi partner in ambito provinciale, è stata creata una taskforce per il monitoraggio di tutte le disposizioni di protezione, che elabora le migliori soluzioni a livello locale: lo aggiunge Alfreider, sottolineando che “ogni ripresa di attività porta con sé anche dei rischi: tuttavia, insieme e passo dopo passo, vogliamo far ripartire il lavoro, e con esso il ciclo economico”.

A Bressanone, dunque, proseguono i lavori per la nuova bretella lunga 486 metri che collega la circonvallazione con il centro abitato. La rotatoria sulla circonvallazione per il collegamento centrale alla città è già pronta da prima di fine novembre, dopodiché sono iniziati i lavori nella zona urbana, dove la bretella si collega con un’altra rotatoria a forma di goccia a via Dante e a via Roma. Questi ultimi, secondo il responsabile del procedimento Umberto Simone, sono interventi particolarmente impegnativi e complicati, in quanto comportano il nuovo ricollocamento sotto la sede stradale di un complesso di infrastrutture come le tubature del gas e le linee elettriche.

L’assessore comunale alla Mobilità di Bressanone, Thomas Schraffl, spiega che “non appena il collegamento sarà terminato, potremo organizzare in maniera più fluida e sicura la circolazione cittadina, trasferendo al di fuori dell’area urbana una quota ancora maggiore di traffico pesante e di transito”.

Lo svincolo centrale della circonvallazione di Bressanone sarà percorribile, presumibilmente, dall’inizio di giugno 2020. Dopo un primo tratto in superficie tra il cantiere comunale e la caserma Reatto, il tracciato passerà in galleria, sottopassando la linea ferroviaria, per poi raggiungere la circonvallazione tra i tunnel del lato sud e del lato nord.

Pubblicato da COM il: 21/4/2020 h 12:57 - Riproduzione riservata