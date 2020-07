Bolzano rafforza riorganizzazione del TPL forte della sentenza del TAR che respinge il ricorso di SAD

(FERPRESS) -Bolzano, 20 LUG – La Provincia di Bolzano rafforza l’azione di riorganizzazione del trasporto pubblico locale, forte della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) che ha confermato la piena legittimità della scelta della gestione pubblica“ afferma l‘assessore alla mobilità Daniel Alfreider.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it