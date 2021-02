Bolzano: prosegue l’iter per l’assegnazione del trasporto pubblico. Sentenza non giuridicamente vincolante

(FERPRESS) – Bolzano, 17 FEB – La recente sentenza del Tar di Bolzano in materia di proroga della concessione dei trasporti è diventata secondo il consulente della Provincia Pierluigi Mantini “oggetto di nuove strumentalizzazioni contro la Provincia da parte di interessi privati”. Questa volta il Consorzio autonoleggiatori Alto Adige (CAA) ha presentato un ricorso contro il fatto che le compagnie SAD e LIBUS possano continuare alla fine dell’anno i servizi di autobus extraurbani che hanno effettuato sinora. “Sono cambiati gli attori, il Consorzio autonoleggiatori Alto Adige (CAA) contro la proroga a SAD e LIBUS, ma non cambia il copione che è quello di contrastare il cammino della riforma del trasporto pubblico in base agli interessi di singole società private e non dell’ interesse generale” afferma Mantini.

“Stiamo lavorando intensamente da mesi per la nuova gara d’appalto per i servizi di autobus extraurbani – spiega Daniel Alfreider, assessore alla mobilità – e tutte le aziende che hanno i requisiti adatti possono partecipare.” L´assessore ritiene che sia “assurdo iniziare le dispute ora invece di concentrarsi su ciò che è importante per i passeggeri. La cosa più importante per i passeggeri è un buon servizio e questo è quello per cui ci stiamo impegnando con la nuova gara d’appalto a livello europeo in conformità con tutti i requisiti legali”, sottolinea Alfreider.

L’assessore provinciale invita espressamente tutte le aziende a partecipare alla nuova gara d’appalto, purché abbiano i requisiti e vogliano migliorare i servizi di autobus insieme alla Provincia come “partner affidabili e soprattutto corretti”. In ogni caso, la provincia “non intende farsi influenzare dagli interessi privati. La gara d’appalto è il percorso più corretto e trasparente. Per questa ragione nei mesi abbiamo collaborato intensamente con le autorità statali ART, con le autorità anticorruzione dell’ANAC, gli esperti della mobilità ed tutte le rappresentanze d’’interesse” afferma Alfreider.

Mantini sottolinea che “in primo luogo, la sentenza del TAR non è definitiva e dunque occorre rispettare la conclusione del lavoro dei giudici. Si dicono ora cifre senza senso, non decise da alcuno. La decisione del Tar Bolzano afferma l’importantissimo ed ovvio principio che il ricorrente Consorzio KSM/CAA non ha subìto nessun danno dalla proroga e non ha diritto a nessun risarcimento”.

“La proroga tecnica e temporale del servizio per SAD e LIBUS era necessaria perché il servizio pubblico essenziale di autobus deve essere mantenuto in ogni momento” afferma il direttore della ripartizione mobilità, Martin Vallazza. Secondo Vallazza, sarebbe stato molto complesso consegnare questo servizio con oltre 550 autobus più sistema di biglietteria, autisti e depositi a un’altra società. “Nel giro di poche settimane, nessun’altra azienda sarebbe stata in grado di assumere questo servizio senza problemi. Inoltre, avrebbe dovuto avere luogo anche in questo caso una gara d’appalto e non un contratto diretto, come chiesto dal Consorzio KSM/CAA” conclude il direttore di ripartizione Vallazza.

Pubblicato da COM il: 17/2/2021 h 16:58 - Riproduzione riservata