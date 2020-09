Progetto dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi vince Premio Mobilità Alto Adige 2020

(FERPRESS) – Bolzano, 24 SET – Sono ventidue le organizzazioni che hanno presentato i loro progetti per il Premio Mobilità Alto Adige 2020 entro la fine di luglio. Il Bauernbund (Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi) è riuscito a convincere la giuria con il progetto “Mobilità sostenibile insieme – per i dipendenti, l’azienda e l’ambiente!”.

