Bolzano: PNRR al centro del colloquio del presidente Kompatscher e dell’assessore Alfreider con il Ministro Giovannini

(FERPRESS) – Bolzano, 17 NOV – Oltre alla digitalizzazione anche la mobilità sostenibile è un settore in cui l’Alto Adige vuole svilupparsi ulteriormente con l’aiuto del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e l’assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, hanno presentato oggi (17 novembre) al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini, presso il Ministero delle Infrastrutture di Roma, una panoramica di come i fondi statali possano promuovere la mobilità sostenibile in Alto Adige. Il presidente Kompatscher ha sottolineato che l’Alto Adige ha fatto della sostenibilità ed in particolare dello sviluppo della mobilità uno dei propri punti di forza. Con l’aiuto del fondo per lo sviluppo, si spera ora di poter compiere un ulteriore passo in questa direzione.

17/11/2021