Bolzano: one way ticket per transizione, buon avvio per la nuova gestione SASA

(FERPRESS) – Bolzano, 16 NOV – A partire da domenica 14 novembre 2021, la società inhouse SASA ha assunto la gestione di circa 30 nuove autolinee, che per la maggior parte raggiungono i centri di Bolzano e Merano dalle aree limitrofe. Grazie alla buona organizzazione di SASA ed al constante confronto con la Ripartizione mobilità la fase di avvio della nuova gestione è partita bene. “La riorganizzazione costituisce un grande passo per SASA. Nelle ultime settimane e mesi tutti i responsabili hanno agito in stretta sinergia, affinché il passaggio funzioni senza problemi”, afferma l’assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, che ringrazia tutte le persone coinvolte per il lavoro prestato. “Resta ancora molto da fare, ma questo avvio costituisce un’importante base per i prossimi mesi”, così Alfreider.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/11/2021 h 14:46 - Riproduzione riservata