Bolzano: oggi conferenza su mobilità ciclistica e elettrica organizzata da Green Mobility

(FERPRESS) – Bolzano, 19 NOV – La mobilità sostenibile a livello comunale è stato il tema al centro della conferenza di oggi (19 ottobre), rivolto a sindaci, assessori e tecnici comunali e a tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente nel processo decisionale e di orientamento dell’amministrazione comunale nell’ambito della mobilità.

“La mobilità locale è un elemento decisivo quando si parla di mobilità sostenibile, verde e intelligente. Soprattutto se si considera che il 54% degli spostamenti quotidiani sono inferiori ai 5 chilometri“, afferma Joachim Dejaco, direttore generale di Strutture Trasporto Alto Adige SpA.

