Bolzano: nullaosta della Giunta per barriera antirumore lungo la A22

(FERPRESS) – Bolzano, 16 SET – La società Autostrada del Brennero S.p.A. potrà avviare i lavori per la realizzazione di una barriera antirumore, per una lunghezza di 1,6 chilometri, lungo la carreggiata sud dell’autostrada del Brennero A22 nel tratto compreso fra San Pietro Mezzomonte e Funes, nel territorio dei comuni di Funes e Velturno. Su richiesta della stessa società autostradale la Giunta provinciale nella seduta di ieri (14 settembre) ha autorizzato il presidente della Provincia Arno Kompatscher ad esprimere la necessaria intesa della Provincia. Una proposta in tal senso è stata sottoposta alla Giunta dall’assessora provinciale competente Maria Hochgruber Kuenzer, dopo che la società autostradale ne aveva fatto richiesta. “In tal modo è stato compiuto un passo importante per giungere alla realizzazione di un intervento di rilievo per garantire una riduzione dell’inquinamento acustico e l’incremento della qualità di vita dei cittadini”, fa presente l’assessora Hochgruber Kuenzer.

Pubblicato da COM il: 16/9/2021 h 13:10 - Riproduzione riservata