Bolzano: nel 2021 disponibili 119 mln per progetti infrastrutturali da realizzare sulla rete viaria

(FERPRESS) – Bolzano, 5 MAG – Un budget di circa 119 milioni di euro è la somma messa a disposizione nel 2021 per i progetti infrastrutturali da realizzare sulla rete viaria dell’Alto Adige con i suoi circa 2.826 chilometri di strade statali e di strade provinciali, 1.662 ponti e 206 gallerie. La Giunta provinciale ha approvato oggi (4 maggio) il Programma triennale delle opere 2021-2023.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it