Bolzano: in arrivo nuovi collegamenti ciclabili in piazza Gries

(FERPRESS) – Bolzano, 7 OTT – Stamane l’Assessore alla Mobilità del Comune di Bolzano Stefano Fattor, con i tecnici dell’Assessorato, ha presentato i nuovi collegamenti ciclabili di piazza Gries di prossima realizzazione. I nuovi percorsi nascono dall’impossibilità di proseguire la ciclabile in via Vittorio Veneto.

Il nuovo percorso pedo-ciclabile realizzato in corso Libertà, proseguirà di fronte alla chiesa di piazza Gries utilizzando poi una nuova possibilità introdotta dal Codice della Strada: la cosiddetta “casa avanzata” che prevede che allo stop, le bici abbiano la precedenza rispetto ai veicoli a motore. La ciclabile proseguirà quindi in via Martin Knoller e in vicolo del Crocifisso o a destra verso via Fago. Verrà inoltre accorciato l’attraversamento pedonale e creato un nuovo percorso tattile per i non vedenti cha raggiungerà la nuova fermata rialzata del bus dotata anche di pensilina.

7/10/2021