Bolzano: impianti Renon e Mendola, Consiglio di Stato rafforza linea Provincia. Di nuovo in funzione da domani

(FERPRESS) – Bolzano, 21 MAG – Con propria ordinanza decisa oggi (21 maggio) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla SAD di riforma dell’ordinanza cautelare del TAR di Bolzano, che aveva rigettato in primo grado la domanda cautelare presentata da SAD. La società inhouse STA Strutture Trasporto Alto Adige spa, come previsto, può prendere pertanto in consegna i servizi di trasporto della funivia del Renon, del trenino del Renon e della funicolare della Mendola. Secondo il Dipartimento infrastrutture e mobilità la società SAD ha tentato di evitare con ogni mezzo il passaggio del servizio a STA con l’obiettivo dichiarato di poter continuare a gestire il servizio nonostante la cessazione della concessione, ottenendo in cambio il pagamento corrispettivo. A questo scopo l’azienda si era anche rifiutata di restituire i beni acquistati dalla Provincia, opponendosi al regolare passaggio di consegne alla STA.

