Bolzano: il 27 settembre serata informativa sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

(FERPRESS) – Bolzano, 13 SET – Il Comune di Bolzano promuove una serata informativa pubblica sul nuovo PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e per l’illustrazione delle principali ipotesi progettuali fin qui maturate. All’incontro interverranno l’Assessore comunale alla Mobilità Stefano Fattor, il Direttore dell’Ufficio Mobilità del Comune Ivan Moroder e il consulente dell’Amministrazione cittadina in materia di mobilità, Stefano Ciurnelli.

