Bolzano: il 17 settembre designazione del Premio Mobilità Alto Adige

(FERPRESS) – Bolzano, 10 SET – I quattro migliori progetti proposti quest’anno per il Premio Mobilità Alto Adige saranno presentati a Bolzano il 17 settembre. L’assessore Alfreider consegnerà i premi. Dopo il Comune di Malles, la Natur-Backstube Profanter, il Comune di Appiano e l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, anche quest’anno verranno designati i quattro vincitori del Premio Mobilità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it