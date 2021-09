Bolzano: Giunta provinciale ha approvato i fondi per la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili

(FERPRESS) – Bolzano, 7 SET – 1,5 milioni di euro saranno investiti nel 2021 dalla Provincia per la manutenzione straordinaria di piste ciclabili sovracomunali. Oggi (7 settembre), su proposta del presidente Arno Kompatscher, la Giunta provinciale ha approvato i fondi per la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili in Alto Adige, di cui sono responsabili le Comunità comprensoriali. L’importo è suddiviso tra le singole Comunità comprensoriali in base ai chilometri di piste ciclabili sovracomunali ultimate e percorribili. Le Comunità comprensoriali entro il 20 settembre 2021 possono presentare relative domande all’Ufficio provinciale finanza locale.

